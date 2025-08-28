Видео
В Сумах объявили Днем траура на завтра из-за удара по Киеву

Дата публикации 28 августа 2025 17:28
В Сумах объявили Днем траура на завтра из-за удара по Киеву
Последствия атаки на Киев. Фото: Новости.LIVE

В пятницу, 29 августа, в Сумской громаде объявлен День траура. Это связано с масштабным обстрелом Киева со стороны российских оккупантов.

Об этом сообщил и. о. городского головы Сум Артем Кобзарь в Telegram.

В Сумах объявили Днем траура

"В связи с ужасной трагедией, произошедшей 28 августа 2025 года в результате массированной вражеской атаки на Киев, в которой погибли мирные жители, среди них и дети, в Сумской городской территориальной общине объявлено 29 августа 2025 года Днем траура", — говорится в сообщении.

Кобзарь выразил соболезнования родным и близким погибших.

Напомним, недавно спасатели достали из-под завалов в Киеве еще одно тело. По состоянию на сейчас известно о 18 погибших после атаки РФ.

Кроме того, атаку РФ по Киеву осудили лидеры ЕС. Пока они резко реагировали, Кремль продолжает говорить, что хочет переговоров, но от атак не откажется.

Сумы
Анастасия Писаненко - редактор
Анастасия Писаненко
