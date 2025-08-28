В Сумах объявили Днем траура на завтра из-за удара по Киеву

Последствия атаки на Киев. Фото: Новости.LIVE

В пятницу, 29 августа, в Сумской громаде объявлен День траура. Это связано с масштабным обстрелом Киева со стороны российских оккупантов.

Об этом сообщил и. о. городского головы Сум Артем Кобзарь в Telegram.

Пост Артема Кобзаря. Фото: скриншот

В Сумах объявили Днем траура

"В связи с ужасной трагедией, произошедшей 28 августа 2025 года в результате массированной вражеской атаки на Киев, в которой погибли мирные жители, среди них и дети, в Сумской городской территориальной общине объявлено 29 августа 2025 года Днем траура", — говорится в сообщении.

Кобзарь выразил соболезнования родным и близким погибших.

Распоряжение о Дне траура в Сумах. Фото: Telegram Артема Кобзаря

Напомним, недавно спасатели достали из-под завалов в Киеве еще одно тело. По состоянию на сейчас известно о 18 погибших после атаки РФ.

Кроме того, атаку РФ по Киеву осудили лидеры ЕС. Пока они резко реагировали, Кремль продолжает говорить, что хочет переговоров, но от атак не откажется.