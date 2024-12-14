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На Полтавщине судили мужчину за жестокое убийство родителей

14 декабря 2024 21:33
Виктория Козырь - редактор
В Полтавской области мужчина зарубил родителей топором, его судили
Топор. Иллюстративное фото: vencon.ua
Виктория Козырь - редактор

В Полтавской области судили мужчину, который жестоко убил своих родителей. Это произошло в 2019 году, когда у гражданина была зависимость от азартных игр.

Об этом сообщила пресс-служба Полтавской областной прокуратуры.

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Детали дела

В июле 2019 года между отцом и сыном возник не первый конфликт, причиной которого было пристрастие последнего к азартным играм. В результате семья имела финансовые долги.

Во время ссоры мужчина по меньшей мере 15 раз ударил отца топором в грудь, а затем вошел в дом и убил мать. После этого он поджег помещение, чтобы скрыть преступление.

Во время суда обвиняемый не признал свою вину и обжаловал решения первой и апелляционной инстанций.

Решение суда

Прокуроры доказали вину мужчины в жестоком убийстве родителей, а Верховный суд назначил ему пожизненное заключение.

Напомним, в Хмельницкой области судили мужчину, который вызвал полицию на работников ТЦК и СП из-за вручения повестки.

А в Житомирской области 23-летний юноша незаконно приобрел холодное оружие. Его привлекли к уголовной ответственности.

суд убийство Верховный суд Полтавская область судебные решения

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