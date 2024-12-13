У Житомирській області молодик без дозволу придбав і носив при собі ніж — як його покарав суд

Чоловік тримає в руці ніж. Фото ілюстративне: depositphotos.com

У Житомирській області 23-річний хлопець незаконно придбав холодну зброю. Його притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це в середу, 11 грудня, повідомили у пресслужбі Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області.

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Деталі справи

За даними суду, фігурант купив ніж, який є військовою коротко-клинковою холодною зброєю колюче-ріжучої дії, та без передбаченого законом дозволу носив його при собі. Раніше хлопця вже судили за незаконне зберігання зброї. На момент вчинення повторного порушення він перебував на іспитовому терміні.

Рішення суду

У суді порушник свою провину визнав, розкаявся й пояснив, що ніж знайшов і необдумано залишив у себе. Згідно із досудовою доповіддю від органу пробації, "обвинувачений має високий рівень ризику вчинення повторного кримінального правопорушення та високий ризик небезпеки для суспільства".

Суд визнав молодика винним і призначив йому покарання у вигляді двох років позбавлення волі. За сукупністю вироків засуджений має провести за ґратами п'ять років і один місяць. Наразі вирок ще не набув законної сили. Його можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, у Хмельницькій області винесли вирок чоловіку, який у месенджерах інформував громадян про місця видачі повісток. Його засудили до п'яти років позбавлення волі зі встановленням іспитового терміну на один рік.

Також ми повідомляли, що Сумській області офіцер запасу відмовився від повістки. У суді чоловік пояснив, що є свідком Єгови та не може воювати через релігійні переконання.