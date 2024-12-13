В Житомирской области молодой человек без разрешения приобрел и носил при себе нож — как его наказал суд

Мужчина держит в руке нож. Фото иллюстративное: depositphotos.com

В Житомирской области 23-летний молодой человек незаконно приобрел холодное оружие. Его привлекли к уголовной ответственности.

Об этом в среду, 11 декабря, сообщили в пресс-службе Бердичевского горрайонного суда Житомирской области.

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Детали дела

По данным суда, фигурант купил нож, который является военным короткоклинковым холодным оружием колюще-режущего действия, и без предусмотренного законом разрешения носил его при себе. Ранее парня уже судили за незаконное хранение оружия. На момент совершения повторного нарушения он находился на испытательном сроке.

Решение суда

В суде нарушитель свою вину признал, раскаялся и объяснил, что нож нашел и необдуманно оставил у себя. Согласно досудебному докладу от органа пробации, "у обвиняемого высокий уровень риска совершения повторного уголовного правонарушения и высокий риск опасности для общества".

Суд признал молодого человека виновным и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы. По совокупности приговоров осужденный должен провести за решеткой пять лет и один месяц. На данный момент приговор еще не вступил в законную силу. Его можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, в Хмельницкой области вынесли приговор мужчине, который в мессенджерах информировал граждан о местах выдачи повесток. Его приговорили к пяти годам лишения свободы с установлением испытательного срока на один год.

Также мы сообщали, что в Сумской области офицер запаса отказался от повестки. В суде мужчина объяснил, что является свидетелем Иеговы и не может воевать из-за религиозных убеждений.