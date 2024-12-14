На Полтавщині чоловік зарубав батьків сокирою, його судили

Сокира. Ілюстративне фото: vencon.ua

У Полтавській області судили чоловіка, який жорстоко вбив власних батьків. Це сталося у 2019 році, коли громадянин мав залежність від азартних ігор.

Про це повідомила пресслужба Полтавської обласної прокуратури.

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Деталі справи

У липні 2019 року між батьком та сином виник не перший конфлікт, причиною якого була пристрасть останнього до азартних ігор. Внаслідок чого родина мала фінансові борги.

Під час сварки чоловік щонайменше 15 разів вдарив батька сокирою у груди, а далі зайшов в будинок та вбив матір. Після цього він підпалив приміщення, аби приховати злочин.

Під час суду обвинувачений не визнав свою провину та оскаржував рішення судів першої та апеляційної інстанцій.

Рішення суду

Прокурори довели провину чоловіка у жорстокому вбивстві батьків, а Верховний суд призначив йому довічне ув'язнення.

Нагадаємо, у Хмельницькій області судили чоловіка, який викликав поліцію на працівників ТЦК та СП через вручення повістки.

А у Житомирській області 23-річний хлопець незаконно придбав холодну зброю. Його притягнули до кримінальної відповідальності.