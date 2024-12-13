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На Хмельниччині судили чоловіка, який викликав поліцію на ТЦК

13 грудня 2024 22:33
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
На Хмельниччині чоловік викликав поліцію на ТЦК — його судили
Теофіпольський районний суд. Фото: пресслужба суду
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Хмельницькій області судили чоловіка, який викликав поліцію на працівників ТЦК та СП. Вони вручили йому повістку.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У липні 2024 року після проходження ВЛК чоловіка визнали придатним до мобілізації, але він відмовився від отримання бойової повістки й не прийшов до ТЦК для відправлення на військову службу.

Під час суду він визнав провину та розповів, що в дорозі на роботу його зупинили працівники ТЦК та відвезли на медогляд. За його словами, він має хворобу, але не мав можливості надати відповідні документи, а тому його визнали придатним до мобілізації.

Чоловіка планували залишити на ніч у ТЦК, а вранці відправити до військової частини, тому він викликав поліцію. Разом з правоохоронцями прибув старший працівник ТЦК, який повідомив про необхідність явки наступного дня о п'ятій годині ранку і військовозобов'язаного відпустили.

Але він не з`явився у вказаний час, оскільки "боїться йти на військову службу". 

Рішення суду

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації і засудив до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Тернопільській області чоловік не прийшов до ТЦК для відправлення у військову частину. 

Також ми писали, що у Хмельницькій області судили чоловіка, який інформував населення про місцеперебування працівників ТЦК та СП.

суд мобілізація ВЛК ТЦК та СП судові рішення

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