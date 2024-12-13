В Хмельницкой области мужчина вызвал полицию на ТЦК — его судили

Теофипольский районный суд. Фото: пресс-служба суда

В Хмельницкой области судили мужчину, который вызвал полицию на работников ТЦК и СП. Они вручили ему повестку.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В июле 2024 года после прохождения ВВК мужчину сочли годным к мобилизации, но он отказался от получения боевой повестки и не пришел в ТЦК для отправки на военную службу.

В ходе суда он признал вину и рассказал, что в пути на работу его остановили работники ТЦК и отвезли на медосмотр. По его словам, у него болезнь, но он не имел возможности предоставить соответствующие документы, а потому был признан годным к мобилизации.

Мужчину планировали оставить на ночь в ТЦК, а утром отправить в воинскую часть, поэтому тот вызвал полицию. Вместе с правоохранителями прибыл старший работник ТЦК, который сообщил о необходимости явки на следующий день в пять утра и военнообязанного отпустили.

Но он не явился в указанное время, поскольку "боится идти на военную службу".

Решение суда

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации и приговорил к трем годам лишения свободы.

Напомним, в Тернопольской области мужчина не пришел в ТЦК для отправки в воинскую часть.

Также мы писали, что в Хмельницкой области судили мужчину, который информировал население о местонахождении работников ТЦК и СП.