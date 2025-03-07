В результате атаки на Полтавщине не работают объекты газодобычи

На Полтавщине прекратили работу объекты газодобычи, — ДТЭК
Российские войска утром в пятницу, 7 марта, осуществили массированную атаку на Украину. Так, в результате обстрела объекты газовой добычи в Полтавской области прекратили работу.
Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в Telegram.
Атака на Полтавщину 7 марта
"Сегодня утром были атакованы объекты газодобычи ДТЭК на Полтавщине", — говорится в сообщении.
В ДТЭК отметили, что в результате нанесенных разрушений эти объекты прекратили свою работу.
Напомним, ночью из-за атаки на Миргородский район Полтавской области пострадали два человека.
Известно, что целями российского обстрела стали производственные объекты "Нафтогаза", в результате чего повреждены мощности для добычи природного газа.
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