В результате атаки на Полтавщине не работают объекты газодобычи

Газодобывающая станция. Иллюстративное фото: Нафтогаз

Российские войска утром в пятницу, 7 марта, осуществили массированную атаку на Украину. Так, в результате обстрела объекты газовой добычи в Полтавской области прекратили работу.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в Telegram.

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Атака на Полтавщину 7 марта

"Сегодня утром были атакованы объекты газодобычи ДТЭК на Полтавщине", — говорится в сообщении.

В ДТЭК отметили, что в результате нанесенных разрушений эти объекты прекратили свою работу.

Скриншот поста ДТЭК

Напомним, ночью из-за атаки на Миргородский район Полтавской области пострадали два человека.

Известно, что целями российского обстрела стали производственные объекты "Нафтогаза", в результате чего повреждены мощности для добычи природного газа.