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На Полтавщині припинили роботу об'єкти газовидобутку, — ДТЕК

7 березня 2025 12:17
Євгенія Брюховецька - редактор
Внаслідок атаки на Полтавщині не працюють об'єкти газовидобутку
Газовидобувна станція. Ілюстративне фото: Нафтогаз
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські війська вранці у п'ятницю, 7 березня, здійснили масовану атаку на Україну. Так, внаслідок обстрілу об'єкти газового видобутку у Полтавській області припинили роботу.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК у Telegram.

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"Сьогодні вранці були атаковані об'єкти газовидобутку ДТЕК на Полтавщині", — йдеться у повідомленні.

У ДТЕК зазначили, що внаслідок завданих руйнувань ці об’єкти припинили свою роботу.

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Скриншот допису ДТЕК

Нагадаємо, вночі через атаку на Миргородський район на Полтавщині постраждали двоє людей.

Відомо, що цілями російського обстрілу стали виробничі об’єкти "Нафтогазу", внаслідок чого пошкоджено потужності для видобутку природного газу.

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