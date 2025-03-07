Обстріл Херсонщини за добу — деталі про наслідки

Рятувальники гасять пожежу на Херсонщині. Фото: ДСНС Херсонщини

Протягом минулої доби російська армія здійснила масовані атаки по Херсонській області, обстрілявши житлові квартали та об'єкти критичної інфраструктури. Внаслідок атаки є жертви.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Обстріли та руйнування

Під ворожим вогнем опинилися десятки населених пунктів, серед яких Придніпровське, Антонівка, Інженерне, Комишани, Білозерка, Ромашкове, Велетенське, Дніпровське, Зеленівка, Кізомис, Томина Балка, Олександрівка, Станіслав, Софіївка, Понятівка, Микільське, Берислав, Червоний Маяк, Милове, Качкарівка, Дудчани, Бургунка, Зміївка, Миколаївка, Михайлівка, Молодіжне, Монастирське, Новоберислав, Ольгівка, Веселе та Херсон.

Жертви серед цивільних

Окупанти вели вогонь по житлових будинках, а також атакували критичну та соціальну інфраструктуру. Внаслідок ударів було пошкоджено багатоповерхівку, 16 приватних будинків, стільникову вежу, господарську споруду, гараж та приватний автомобіль.

Через російські обстріли загинули дві людини, ще одна особа отримала поранення.

Нагадаємо, у Полтавській області внаслідок атаки зафіксовані пошкодження житлових будинків, є поранені.

В Одеській області від дронової атаки спалахнули пожежі в приватних будинках, а також на об'єктах критичної інфраструктури.