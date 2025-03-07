Обстрелы Херсонщины за сутки — детали о последствиях

Спасатели тушат пожар на Херсонщине. Фото: ГСЧС Херсонщины

За прошедшие сутки российская армия осуществила массированные атаки по Херсонской области, обстреляв жилые кварталы и объекты критической инфраструктуры. В результате атаки есть жертвы.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин.

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Обстрелы и разрушения

Под вражеским огнем оказались десятки населенных пунктов, среди которых: Приднепровское, Антоновка, Инженерное, Камышаны, Белозерка, Ромашково, Велетенское, Днепровское, Зеленовка, Кизомыс, Томина Балка, Александровка, Станислав, Софиевка, Понятовка, Никольское, Берислав, Красный Маяк, Меловое, Качкаровка, Дудчаны, Бургунка, Змеевка, Николаевка, Михайловка, Молодежное, Монастырское, Новоберислав, Ольговка, Веселое и Херсон.

Жертвы среди гражданских

Оккупанты вели огонь по жилым домам, а также атаковали критическую и социальную инфраструктуру. В результате ударов были повреждены многоэтажка, 16 частных домов, сотовая башня, хозяйственная постройка, гараж и частный автомобиль.

Из-за российских обстрелов погибли два человека, еще один человек получил ранения.

Напомним, в Полтавской области в результате атаки зафиксированы повреждения жилых домов, есть раненые.

В Одесской области от дроновой атаки вспыхнули пожары в частных домах, а также на объектах критической инфраструктуры.