Обстрелы Херсонщины за сутки — детали о последствиях

Оккупанты нанесли удары по мирному населению на Херсонщине
За прошедшие сутки российская армия осуществила массированные атаки по Херсонской области, обстреляв жилые кварталы и объекты критической инфраструктуры. В результате атаки есть жертвы.
Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин.
Обстрелы и разрушения
Под вражеским огнем оказались десятки населенных пунктов, среди которых: Приднепровское, Антоновка, Инженерное, Камышаны, Белозерка, Ромашково, Велетенское, Днепровское, Зеленовка, Кизомыс, Томина Балка, Александровка, Станислав, Софиевка, Понятовка, Никольское, Берислав, Красный Маяк, Меловое, Качкаровка, Дудчаны, Бургунка, Змеевка, Николаевка, Михайловка, Молодежное, Монастырское, Новоберислав, Ольговка, Веселое и Херсон.
Жертвы среди гражданских
Оккупанты вели огонь по жилым домам, а также атаковали критическую и социальную инфраструктуру. В результате ударов были повреждены многоэтажка, 16 частных домов, сотовая башня, хозяйственная постройка, гараж и частный автомобиль.
Из-за российских обстрелов погибли два человека, еще один человек получил ранения.
Напомним, в Полтавской области в результате атаки зафиксированы повреждения жилых домов, есть раненые.
В Одесской области от дроновой атаки вспыхнули пожары в частных домах, а также на объектах критической инфраструктуры.
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