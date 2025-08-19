Суд на Полтавщине признал виновным мужчину, который отказался от боевой повестки

На Полтавщине мужчина отказался от боевой повестки — решение суда
В Полтавской области Зеньковский районный суд рассмотрел дело в отношении гражданина, который игнорировал повестку о прибытии в воинскую часть. Он ссылался на плохое состояние своего здоровья.
Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.
Детали дела
Суд выяснил, что обвиняемый мужчина имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка и не работает. Он ранее не был осужден.
В июле прошлого года ему была вручена повестка с требованием прибытия к месту службы. Мужчину предупредили об уголовной ответственности за отказ от военной службы. Военно-врачебная комиссия признала его пригодным к выполнению военных обязанностей по мобилизации.
Во время судебного слушания обвиняемый признал свою вину, выразил искреннее раскаяние и объяснил, что не явился в воинскую часть из-за пребывания на больничном. Он также просил учесть его семейные обстоятельства, в частности содержание несовершеннолетнего ребенка.
Решение суда
Суд признал мужчину виновным по статье 336 УК Украины "Уклонение от призыва на военную службу по мобилизации" и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы. Однако он был освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком на один год.
Также сообщалось, что в Полтаве преподаватель лицея писал в соцсетях сообщения, в которых оправдывал агрессию РФ против Украины. Его привлекли к уголовной ответственности.
Также в Полтаве мужчина продавал автомобили, которые были предназначены как помощь ВСУ из-за рубежа. За это его наказал суд.
