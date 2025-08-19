Суд на Полтавщині визнав винним чоловіка, який відмовився від бойової повістки

Чоловік у кайданках. Ілюстративне фото: pexels.com

У Полтавській області Зіньківський районний суд розглянув справу щодо громадянина, який ігнорував повістку про прибуття до військової частини. Він посилався на поганий стан свого здоров'я.

Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень.

Деталі справи

Суд з'ясував, що обвинувачений чоловік має на утриманні неповнолітню дитину та не працює. Він раніше не був засуджений.

У липні минулого року йому було вручено повістку з вимогою прибуття до місця служби. Чоловіка попередили про кримінальну відповідальність за відмову від військової служби. Військово-лікарська комісія визнала його придатним до виконання військових обов'язків під час мобілізації.

Під час судового слухання обвинувачений визнав свою провину, висловив щире каяття та пояснив, що не з'явився до військової частини через перебування на лікарняному. Він також просив врахувати його сімейні обставини, зокрема утримання неповнолітньої дитини.

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 КК України "Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації" та призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Проте він був звільнений від відбування покарання з випробувальним терміном на один рік.

