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Чоловік продавав гуманітарні авто для ЗСУ — як покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2025 02:40
Суд покарав чоловіка, який продавав гуманітарні авто для ЗСУ
Суд ухвалив рішення. Ілюстративне фото: ckp.in.ua

У Полтаві чоловік продавав автомобілі, які були призначені як допомога ЗСУ з-за кордону. За це його суд покарав.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, обвинувачений є уродженцем Харкова, одружений, має на утриманні неповнолітню дитину та працює у ТОВ "Індастріал-сервіс".

У січні 2023 року на території автовокзалу в Полтаві він продав автомобіль за 4450 доларів. Цей транспорт було ввезено з-за кордону як гуманітарну допомогу для Збройних сил України. У лютому того ж року він реалізував ще два авто, ввезених однією з благодійних організацій, за 14 900 доларів. Таким чином чоловік отримав із продажу 707 тисяч гривень.

Під час судового засідання обвинувачений відмовився давати показання, пояснивши, що займається волонтерством і допомогою військовим. За його словами, автомобілі за кордоном купували за гроші, тож гуманітарною допомогою вони не є. Він також стверджував, що витрачав на закупівлю авто і власні кошти, а частину прибутку в розмірі 100–200 доларів використовував для покриття витрат на волонтерську діяльність.

Один зі свідків у справі розповів, що шукав авто для знайомих із Полтавської тероборони та знайшов оголошення на OLX з позначкою "Авто для ЗСУ". Після огляду машини його не влаштували її стан і ціна, на що продавець відповів, що може знайти авто у кращому стані. Ситуація видалася чоловікові підозрілою, і він звернувся до Служби безпеки України.

Рішення суду

Київський районний суд Полтави визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 201-2 Кримінального кодексу України — незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги.

Суд призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна. Також на три роки заборонив здійснювати діяльність, пов’язану з обігом, використанням чи розпорядженням гуманітарної допомоги

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Сумській області судили прикордонника, який незаконно здійснював збут боєприпасів та продавав інформацію про розташування ЗСУ. За це його покарали.

Також ми повідомляли, що у Києві судили жінку за підпал авто ЗСУ. Її посадили до тюрми.

суд ЗСУ шахрайство автомобіль гроші судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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