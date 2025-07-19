Суд покарав прикордонника, який продавав зброю та інформацію про позиції ЗСУ

Прикордонник продавав інформацію про ЗСУ — як покарав суд
У Сумській області судили прикордонника, який незаконно здійснював збут боєприпасів та продавав інформацію про розташування ЗСУ. За йому призначали покарання.
Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Деталі справи
Згідно з матеріалами справи, у вересні та грудні 2024 року військовослужбовець прикордонної служби незаконно продав місцевому мешканцю боєприпаси — патрони та гранати Ф1 — за 20 тисяч гривень.
У грудні того ж року він запропонував цьому ж чоловікові щомісяця надавати службову інформацію за 40 тисяч гривень. Мова йшла про дані щодо розташування вогневих позицій Збройних сил України та підрозділів прикордонників, а також місця та час аеророзвідок для безперешкодного переміщення і збуту товарів.
Вже 5 і 10 січня 2025 року підозрюваний давав громадянину усі пояснення, зокрема робив помітки ручкою на карті автошляхів Сумщини.
Пізніше, 29 січня, на автозаправній станції в Шостці прикордонник отримав 40 тисяч гривень винагороди і був затриманий.
Його притягнули до відповідальності за незаконне придбання, зберігання та збут боєприпасів, одержання неправомірної вигоди і розголошення відомостей про розміщення українських військових.
Рішення суду
Глухівський міськрайонний суд Сумської області розглянув справу й заслухав позицію обвинуваченого. На засіданні прикордонник повністю визнав свою провину, заявив про щире каяття та вибачився за скоєне.
Також суд врахував, що підсудний активно співпрацював зі слідством і сприяв розкриттю злочинів.
У підсумку, за сукупністю вчинених правопорушень йому призначили покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.
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