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Прикордонник продавав інформацію про ЗСУ — як покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2025 05:41
Суд покарав прикордонника, який продавав зброю та інформацію про позиції ЗСУ
Судове засідання. Ілюстративне фото: pexels.com

У Сумській області судили прикордонника, який незаконно здійснював збут боєприпасів та продавав інформацію про розташування ЗСУ. За йому призначали покарання. 

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, у вересні та грудні 2024 року військовослужбовець прикордонної служби незаконно продав місцевому мешканцю боєприпаси — патрони та гранати Ф1 — за 20 тисяч гривень.

У грудні того ж року він запропонував цьому ж чоловікові щомісяця надавати службову інформацію за 40 тисяч гривень. Мова йшла про дані щодо розташування вогневих позицій Збройних сил України та підрозділів прикордонників, а також місця та час аеророзвідок для безперешкодного переміщення і збуту товарів.

Вже 5 і 10 січня 2025 року підозрюваний давав громадянину усі пояснення, зокрема робив помітки ручкою на карті автошляхів Сумщини.

Пізніше, 29 січня, на автозаправній станції в Шостці прикордонник отримав 40 тисяч гривень винагороди і був затриманий.

Його притягнули до відповідальності за незаконне придбання, зберігання та збут боєприпасів, одержання неправомірної вигоди і розголошення відомостей про розміщення українських військових.

Рішення суду

Глухівський міськрайонний суд Сумської області розглянув справу й заслухав позицію обвинуваченого. На засіданні прикордонник повністю визнав свою провину, заявив про щире каяття та вибачився за скоєне.

Також суд врахував, що підсудний активно співпрацював зі слідством і сприяв розкриттю злочинів.

У підсумку, за сукупністю вчинених правопорушень йому призначили покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Києві жінка підпалила авто ЗСУ, за що суд позбавив її волі на 5 років.

Також ми повідомляли, що у Чернігові судили чоловіка, який через Telegram писав про місцерозташування патрулів ТЦК.

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Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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