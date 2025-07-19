Суд наказал пограничника, который продавал оружие и информацию о позициях ВСУ

Судебное заседание. Иллюстративное фото: pexels.com

В Сумской области судили пограничника, который незаконно осуществлял сбыт боеприпасов и продавал информацию о расположении ВСУ. По нему назначали наказание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, в сентябре и декабре 2024 года военнослужащий пограничной службы незаконно продал местному жителю боеприпасы — патроны и гранаты Ф1 — за 20 тысяч гривен.

В декабре того же года он предложил этому же мужчине ежемесячно предоставлять служебную информацию за 40 тысяч гривен. Речь шла о данных о расположении огневых позиций Вооруженных сил Украины и подразделений пограничников, а также места и время аэроразведок для беспрепятственного перемещения и сбыта товаров.

Уже 5 и 10 января 2025 года подозреваемый давал гражданину все объяснения, в частности делал пометки ручкой на карте автодорог Сумщины.

Позже, 29 января, на автозаправочной станции в Шостке пограничник получил 40 тысяч гривен вознаграждения и был задержан.

Его привлекли к ответственности за незаконное приобретение, хранение и сбыт боеприпасов, получение неправомерной выгоды и разглашение сведений о размещении украинских военных.

Решение суда

Глуховский горрайонный суд Сумской области рассмотрел дело и заслушал позицию обвиняемого. На заседании пограничник полностью признал свою вину, заявил об искреннем раскаянии и извинился за содеянное.

Также суд учел, что подсудимый активно сотрудничал со следствием и способствовал раскрытию преступлений.

В итоге, по совокупности совершенных правонарушений ему назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали, что в Киеве женщина подожгла авто ВСУ, за что суд лишил ее свободы на 5 лет.

Также мы сообщали, что в Чернигове судили мужчину, который через Telegram писал о месторасположении патрулей ТЦК.