Суд наказал мужчину, который продавал гуманитарные авто для ВСУ

Суд принял решение. Иллюстративное фото: ckp.in.ua

В Полтаве мужчина продавал автомобили, которые были предназначены как помощь ВСУ из-за рубежа. За это его суд наказал.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, обвиняемый является уроженцем Харькова, женат, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка и работает в ООО "Индастриал-сервис".

В январе 2023 года на территории автовокзала в Полтаве он продал автомобиль за 4450 долларов. Этот транспорт был ввезен из-за границы как гуманитарная помощь для Вооруженных сил Украины. В феврале того же года он реализовал еще два авто, ввезенных одной из благотворительных организаций, за 14 900 долларов. Таким образом мужчина получил с продажи 707 тысяч гривен.

Во время судебного заседания обвиняемый отказался давать показания, объяснив, что занимается волонтерством и помощью военным. По его словам, автомобили за рубежом покупали за деньги, поэтому гуманитарной помощью они не являются. Он также утверждал, что тратил на закупку авто и собственные средства, а часть прибыли в размере 100-200 долларов использовал для покрытия расходов на волонтерскую деятельность.

Один из свидетелей по делу рассказал, что искал авто для знакомых из Полтавской теробороны и нашел объявление на OLX с пометкой "Авто для ВСУ". После осмотра машины его не устроили ее состояние и цена, на что продавец ответил, что может найти авто в лучшем состоянии. Ситуация показалась мужчине подозрительной, и он обратился в Службу безопасности Украины.

Решение суда

Киевский районный суд Полтавы признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 201-2 Уголовного кодекса Украины — незаконное использование с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи.

Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего имущества. Также на три года запретил осуществлять деятельность, связанную с оборотом, использованием или распоряжением гуманитарной помощи

Напомним, недавно мы писали, что в Сумской области судили пограничника, который незаконно осуществлял сбыт боеприпасов и продавал информацию о расположении ВСУ. За это его наказали.

Также мы сообщали, что в Киеве судили женщину за поджог авто ВСУ. Ее посадили в тюрьму.