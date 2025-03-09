На Курщине россияне пытаются окружить военных ВСУ и прорвать оборону

Украинские военные обороняются. Фото: Генштаб ВСУ

В Курской области российские армейцы пытаются окружить украинских защитников и прорвать их оборону. Ежедневно штурмовые группы РФ атакуют воинов ВСУ.

Об этом рассказал главный сержант роты 47 ОМБр "Магура" Олег Чаус в эфире телеканала "Мы-Украина" в воскресенье, 9 марта.

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По словам военного 47 ОМБр Олега Чауса, оккупанты имеют численное преимущество и активно используют дроны. Следовательно, FPV-дроны фактически контролируют проезд на Суджанском направлении, что значительно затрудняет передвижение украинских военных.

"Сейчас мы каждый раз подвергаемся атакам штурмовых групп. Они заходят и с северной стороны, стараются с северо-западной стороны... Ситуация сложная, мы ее контролируем", — рассказал главный сержант роты 47 ОМБр "Магура" Олег Чаус.

По его словам, проезд на Суджанскую территорию, который составляет примерно 5 км, полностью контролируется вражескими беспилотниками. Он отметил, что россияне имеют преимущество в дронах и в количестве солдат. Сейчас ситуация сложная, однако контролируемая.

Напомним, что ранее в Deep State сообщали, что в Курской области РФ северокорейские солдаты продолжают наступать в районе Суджи. Однако военные КНДР несут существенные потери.

Кроме того, ранее журналист Юрий Бутусов заявлял о том, что российские войска в количестве около сотни человек прошли по газопроводу к позициям Сил обороны в Курской области. Это произошло в районе города Суджа.

В то же время офицер ВСУ Мирослав Гай заявил, что украинские десантники подготовили засаду и ликвидировали до 80% этих оккупантов.