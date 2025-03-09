На Курщині росіяни намагаються оточити військових ЗСУ й прорвати оборону

Українські військові обороняються. Фото: Генштаб ЗСУ

У Курській області російські армійці намагаються оточити українських захисників та прорвати їхню оборону. Щодня штурмові групи РФ атакують воїнів ЗСУ.

Про це розповів головний сержант роти 47 ОМБр "Маґура" Олег Чаус в етері телеканалу "Ми-Україна" у неділю, 9 березня.

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За словами військового 47 ОМБр Олега Чауса, окупанти мають чисельну перевагу та активно використовують дрони. Відтак, FPV-дрони фактично контролюють проїзд на Суджанському напрямку, що значно ускладнює пересування українських військових.

"Зараз ми кожен раз піддаємось атакам штурмових груп. Вони заходять і з північної сторони, стараються з північно-західної сторони… Ситуація складна, ми її контролюємо", — розповів головний сержант роти 47 ОМБр "Маґура" Олег Чаус.

За його словами, проїзд на Суджанську територію, який складає приблизно 5 км, повністю контролюється ворожими безпілотниками. Він зазначив, що росіяни мають перевагу у дронах та у кількості солдатів. Наразі ситуація складна, однак контрольована.

Нагадаємо, що раніше у Deep State повідомляли, що у Курській області РФ північнокорейські солдати продовжують наступати в районі Суджі. Однак військові КНДР зазнають суттєвих втрат.

Крім того, раніше журналіст Юрій Бутусов заявляв про те, що російські війська у кількості близько сотні осіб пройшли газопроводом до позицій Сил оборони у Курській області. Це відбулося в районі міста Суджа.

Водночас Офіцер ЗСУ Мирослав Гай заявив, що українські десантники підготували засідку і ліквідували до 80% цих окупантів.