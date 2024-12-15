Суд лишил свободы жительницу Белой Церкви, которая убила мужчину

В Киевской области женщина убила мужчину — как наказал суд
В Киевской области у жительницы Белой Церкви и сожителя возник конфликт. На фоне этого она убила мужчину, за что суд строго ее наказал.
Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".
Детали дела
Согласно материалам дела, в октябре 2023 года в городе Белая Церковь между 31-летней женщиной и ее сожителем возник конфликт по месту их совместного проживания. В ходе ссоры женщина нанесла мужчине удар в область грудной клетки.
Травма оказалась смертельной — пострадавший погиб на месте происшествия.
Решение суда
Суд признал ее виновной в умышленном убийстве и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы. Пока что женщина находится под стражей.
Напомним, в Полтавской области Верховный суд назначил мужчине пожизненное заключение. Как оказалось, он жестоко убил своих родителей.
Также мы сообщали, что в Житомирской области суд привлек 23-летнего парня к уголовной ответственности. Он незаконно приобрел и хранил холодное оружие.
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