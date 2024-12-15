Суд позбавив волі мешканку Білої Церкви, яка вбила чоловіка

Суддя ухвалив рішення. Ілюстративне фото: Корреспондент.net

У Київській області у жительки Білої Церкви та співмешканця виник конфлікт. На тлі цього вона вбила чоловіка, за що суд суворо її покарав.

Про це повідомляє "Судово-юридична газета".

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, у жовтні 2023 року в місті Біла Церква між 31-річною жінкою та її співмешканцем виник конфлікт за місцем їхнього спільного проживання. У ході сварки жінка нанесла чоловіку удар в область грудної клітини.

Травма виявилася смертельною — потерпілий загинув на місці події.

Рішення суду

Суд визнав її винною в умисному вбивстві та призначив покарання у вигляді 9 років позбавлення волі. Наразі жінка перебуває під вартою.

Нагадаємо, у Полтавській області Верховний суд призначив чоловіку довічне ув'язнення. Як виявилося, він жорстко вбив власних батьків.

Також ми повідомляли, що у Житомирській області суд притягнув 23-річного хлопця до кримінальної відповідальності. Він незаконно придбав та зберігав холодну зброю.