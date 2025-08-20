На Киевщине правительство выделило на восстановление 300 млн грн

Премьер-министр Юлия Свириденко. Фото: официальный Telegram-канал Свириденко.

Кабинет Министров согласовал пакет решений в сферах восстановления, медицины и образования, предусмотрев 300 млн грн на завершение проектов в Киевской области.

Об этом сообщает в собственном Telegram-канале Юлия Свириденко.

300 млн для Киевщины: жилье и безопасное обучение

Правительство выделило 300 млн грн из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии для завершения начатых проектов в Киевской области. Среди приоритетов — восстановление 988 квартир для почти 3 тысяч человек и обеспечение условий для очного обучения благодаря укрытиям в четырех школах.

"Сегодня на правительстве приняли ряд важных решений в сфере восстановления, медицины и образования", — сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в своем Telegram-канале.

За счет этого пакета планируют ускорить восстановление жилья в Буче, Ирпене, Гостомеле и других общинах, пострадавших от полномасштабного вторжения. Проекты должны обеспечить не только возвращение людей в дома, но и стабильную учебную среду для детей в новом учебном году.

Напомним, что премьер-министр Юлия Свириденко 18 августа представила План правительства. До конца 2026 года Кабинет Министров намерен завершить подготовку к запуску европейских фондов восстановления.

Ранее мы также информировали, что правительство планирует финализировать постановление о выезде из Украины мужчин до 22 лет. Ранее президент Владимир Зеленский поручил упростить пересечение границы для молодежи, о чем сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.