Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня На Киевщине правительство выделило 300 млн грн — на что пойдут

На Киевщине правительство выделило 300 млн грн — на что пойдут

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2025 19:18
На Киевщине правительство выделило на восстановление 300 млн грн
Премьер-министр Юлия Свириденко. Фото: официальный Telegram-канал Свириденко.

Кабинет Министров согласовал пакет решений в сферах восстановления, медицины и образования, предусмотрев 300 млн грн на завершение проектов в Киевской области.

Об этом сообщает в собственном Telegram-канале Юлия Свириденко.

Реклама
Читайте также:

300 млн для Киевщины: жилье и безопасное обучение

Правительство выделило 300 млн грн из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии для завершения начатых проектов в Киевской области. Среди приоритетов — восстановление 988 квартир для почти 3 тысяч человек и обеспечение условий для очного обучения благодаря укрытиям в четырех школах.

На Київщині уряд виділив 300 млн грн — на що підуть кошти - фото 1
Сообщение Свириденко в Telegram. Фото: скриншот

"Сегодня на правительстве приняли ряд важных решений в сфере восстановления, медицины и образования", — сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в своем Telegram-канале.

За счет этого пакета планируют ускорить восстановление жилья в Буче, Ирпене, Гостомеле и других общинах, пострадавших от полномасштабного вторжения. Проекты должны обеспечить не только возвращение людей в дома, но и стабильную учебную среду для детей в новом учебном году.

Напомним, что премьер-министр Юлия Свириденко 18 августа представила План правительства. До конца 2026 года Кабинет Министров намерен завершить подготовку к запуску европейских фондов восстановления.

Ранее мы также информировали, что правительство планирует финализировать постановление о выезде из Украины мужчин до 22 лет. Ранее президент Владимир Зеленский поручил упростить пересечение границы для молодежи, о чем сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Кабинет министров Юлия Свириденко Буча Ирпень правительство Гостомель
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации