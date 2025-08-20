На Київщині уряд виділив на відновлення 300 млн грн

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Фото: офіційний Telegram-канал Свириденко.

Кабінет Міністрів погодив пакет рішень у сферах відбудови, медицини та освіти, передбачивши 300 млн грн на завершення проєктів у Київській області.

Про це повідомляє у власному Telegram-каналі Юлія Свириденко.

300 млн для Київщини: житло і безпечне навчання

Уряд виділив 300 млн грн із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії для завершення розпочатих проєктів на Київщині. Серед пріоритетів — відновлення 988 квартир для майже 3 тисяч людей і забезпечення умов для очного навчання завдяки укриттям у чотирьох школах.

"Сьогодні на уряді ухвалили низку важливих рішень у сфері відбудови, медицини та освіти", — повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко у своєму Telegram-каналі.

За рахунок цього пакета планують пришвидшити відбудову житла у Бучі, Ірпені, Гостомелі та інших громадах, що постраждали від повномасштабного вторгнення. Проєкти мають забезпечити не лише повернення людей до осель, а й стабільне навчальне середовище для дітей у новому навчальному році.

Нагадаємо, що прем’єр-міністерка Юлія Свириденко 18 серпня представила План уряду. До кінця 2026 року Кабінет Міністрів має намір завершити підготовку до запуску європейських фондів відбудови.

Раніше ми також інформували, що уряд планує фіналізувати постанову щодо виїзду з України чоловіків до 22 років. Раніше президент Володимир Зеленський доручив спростити перетин кордону для молоді, про що повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.