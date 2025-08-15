Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня На Хмельниччине судили свидетеля Иеговы, который не хотел воевать

На Хмельниччине судили свидетеля Иеговы, который не хотел воевать

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 01:03
Свидетель Иеговы из Хмельницкой области отказался от повестки и получил приговор суда
Боец ВСУ с Библией с Библией. Иллюстративное фото: УНИАН

В Хмельницкой области суд признал виновным мужчину за уклонение от военной службы. Он отказался служить по религиозным убеждениям, ведь является свидетелем Иеговы.

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

Деражнянский районный суд Хмельницкой области выяснил, что обвиняемый успешно прошел ВВК, согласно результатам которой был признан годным к службе в ВСУ. Впоследствии мужчина получил повестку от ТЦК, но проигнорировал ее.

На суде обвиняемый объяснил не желание служить в ВСУ религиозными убеждениями, ведь является свидетелем Иеговы. По словам мужчины, религия не позволяет ему воевать.

Решение суда

После анализа материалов дела суд признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Черкассах судили свидетеля Иеговы, который получил повестку, однако уклонился от мобилизации. За это его наказали.

А в Закарпатской области диакон Свидетелей Иеговы получил повестку и отказался от мобилизации. Суд наказал мужчину и приговорил к 3 годам лишения свободы.

суд религия Хмельницкая область ВВК судебные решения сведетели Иеговы
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации