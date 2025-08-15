Свидетель Иеговы из Хмельницкой области отказался от повестки и получил приговор суда

Боец ВСУ с Библией с Библией. Иллюстративное фото: УНИАН

В Хмельницкой области суд признал виновным мужчину за уклонение от военной службы. Он отказался служить по религиозным убеждениям, ведь является свидетелем Иеговы.

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

Деражнянский районный суд Хмельницкой области выяснил, что обвиняемый успешно прошел ВВК, согласно результатам которой был признан годным к службе в ВСУ. Впоследствии мужчина получил повестку от ТЦК, но проигнорировал ее.

На суде обвиняемый объяснил не желание служить в ВСУ религиозными убеждениями, ведь является свидетелем Иеговы. По словам мужчины, религия не позволяет ему воевать.

Решение суда

После анализа материалов дела суд признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Черкассах судили свидетеля Иеговы, который получил повестку, однако уклонился от мобилизации. За это его наказали.

А в Закарпатской области диакон Свидетелей Иеговы получил повестку и отказался от мобилизации. Суд наказал мужчину и приговорил к 3 годам лишения свободы.