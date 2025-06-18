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Свідок Єгови відмовився від мобілізації — що вирішив суд

18 червня 2025 03:32
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Суд покарав свідка Єгови за відмову від мобілізації
Суддівський молоток. Фото: Freepik
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Черкасах судили свідка Єгови, який отримав повістку, однак ухилився від мобілізації. За це його покарали.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, у серпні 2024 року чоловік відмовився прийняти повістку та фактично ухилився від призову на військову службу.

На судовому засіданні обвинувачений провину не визнав. Він заявив, що належить до релігійної організації "Свідки Єгови" та через свої переконання не може проходити військову службу, носити форму чи брати до рук зброю. Чоловік клопотав про надання йому альтернативної служби, однак отримав відмову. Він просив суд виправдати його.

Представники релігійної громади підтвердили слова громадянина.

У свою чергу представники ТЦК зазначили, що намагалися вручити повістку, однак чоловік відмовився від призову.

Рішення суду

Соснівський районний суд Черкас проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним в ухиленні від призову за мобілізацією за статтею 336 Кримінального кодексу України

Суд призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, в чоловік в Одесі хотів уникнути мобілізації, тому самостійно виготовив фальшиві військові документи. Він намагався використати їх на кордоні, але був викритий.

Також ми повідомляли, що якщо військовозобов'язаний громадянин ухилився від мобілізації і проігнорував виклику до суду, його можуть доставити туди примусово.

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