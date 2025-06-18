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Свидетель Иеговы отказался от мобилизации — что решил суд

18 июня 2025 03:32
Виктория Козырь - редактор
Суд наказал свидетеля Иеговы за отказ от мобилизации
Судейский молоток. Фото: Freepik
Виктория Козырь - редактор

В Черкассах судили свидетеля Иеговы, который получил повестку, однако уклонился от мобилизации. За это его наказали. 

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, в августе 2024 года мужчина отказался принять повестку и фактически уклонился от призыва на военную службу.

На судебном заседании обвиняемый вину не признал. Он заявил, что принадлежит к религиозной организации "Свидетели Иеговы" и по своим убеждениям не может проходить военную службу, носить форму или брать в руки оружие. Мужчина ходатайствовал о предоставлении ему альтернативной службы, однако получил отказ. Он просил суд оправдать его.

Представители религиозной общины подтвердили слова гражданина.

В свою очередь представители ТЦК отметили, что пытались вручить повестку, однако мужчина отказался от призыва.

Решение суда

Сосновский районный суд Черкасс проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным в уклонении от призыва по мобилизации по статье 336 Уголовного кодекса Украины

Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали, в мужчина в Одессе хотел избежать мобилизации, поэтому самостоятельно изготовил фальшивые военные документы. Он пытался использовать их на границе, но был разоблачен.

Также мы сообщали, что если военнообязанный гражданин уклонился от мобилизации и проигнорировал вызов в суд, его могут доставить туда принудительно.

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