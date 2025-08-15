Свідок Єгови з Хмельниччини відмовився від повістки й отримав вирок суду

Боєць ЗСУ з Біблією. Ілюстративне фото: УНІАН

В Хмельницькій області суд визнав винним чоловіка за ухиляння від військової служби. Він відмовився служити за релігійними переконаннями, адже є свідком Єгови.

Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

Деражнянський районний суд Хмельницької області з'ясував, що обвинувачений успішно пройшов ВЛК, згідно з результатами якої був визнаний придатним до служби в ЗСУ. Згодом чоловік отримав повістку від ТЦК, але проігнорував її.

На суді обвинувачений пояснив не бажання служити в ЗСУ релігійними переконаннями, адже є свідком Єгови. За словами чоловіка, релігія не дозволяє йому воювати.

Рішення суду

Після аналізу матеріалів справи суд визнав чоловіка винним за статтею 336 Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Раніше повідомлялось, що у Черкасах судили свідка Єгови, який отримав повістку, однак ухилився від мобілізації. За це його покарали.

А у Закарпатській області диякон Свідків Єгови отримав повістку і відмовився від мобілізації. Суд покарав чоловіка й засудив до 3 років позбавлення волі.