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Диякон Свідків Єгови проігнорував повістку — як його покарав суд

14 червня 2025 07:41
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Диякон Свідків Єгови відмовився від мобілізації
Судове засідання. Ілюстративне фото: Freepik
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Закарпатській області диякон Свідків Єгови отримав повістку і відмовився від мобілізації. Суд покарав чоловіка й засудив до 3 років позбавлення волі.

Про це йдеться у вироку Рахівського районного суду Закарпатської області.

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Чоловік відмовився від мобілізації через релігійні переконання

За даними судової справи, чоловік пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК), яка визнала його придатним до мобілізації. Він отримав повістку, проте не прийшов на відправлення на військову службу. Своє рішення чоловік пояснив тим, що він є Свідком Єгови.

Під час судового засідання житель Закарпаття провину не визнав. Він заявив, що "у липні 2022 року похрестився у служителя Свідків Єгови в Україні, до того був активним членом вказаного релігійного об`єднання, нараз є на керівній посаді". Зокрема він зазначив, що не може служити у війську через релігійні переконання, а тому відмовився від мобілізації.

Суду чоловік також надав довідку, що він "призначений 14 липня 2024 року на посаду священнослужителя — служителем (дияконом) збору". 

Однак у суді пояснили, що під час дії воєнного стану усі громадяни рівні та повинні виконувати свій обов’язок перед державою. А також уточнили, що у ЗСУ є посади, які не передбачають участь у бойових діях.

З огляду на всі вищезазначені факти, жителя Закарпаття визнали винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

Мобілізація суд
Скриншот рішення суду

Нагадаємо, що у Львівській області судили двох мешканців регіону, які переправили за кордон 17 ухилянтів.

Крім того, у Харкові судили чоловіка, який отримав повістку, однак ухилився від мобілізації та оформив відстрочку.

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