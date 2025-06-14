Суд оштрафував двох чоловіків, які переправили за кордон 17 ухилянтів

Суд ухвалив рішення. Ілюстративне фото: depositphotos

У Львівській області судили двух мешканців регіону, які переправили за кордон 17 ухилянтів під виглядом представників музичних гуртів. За це їм призначили певне покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, у березні 2024 року група військовозобов’язаних чоловіків незаконно перетнула кордон з Польщею через пункт пропуску "Краківець-Корчова". Дев’ятеро з них виїхали під виглядом учасників музичного гурту "Падаем", ще восьмеро — нібито як представники колективу 032 Nimble. Для реалізації схеми організатори використали листи Міністерству культури, адресовані Держприкордонслужбі, в яких зазначалася фіктивна участь цих осіб у творчих колективах.

Як було встановлено, до організованої злочинної групи входили двоє осіб. Обох притягнули до відповідальності за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України — незаконне переправлення осіб через державний кордон. Вони уклали угоди з прокурором, визнали провину та перерахували 250 тисяч гривень на потреби Збройних сил України.

Рішення суду

Суддя Яворівського районного суду Львівщини, Мар’яна Білецька, розглянула матеріали кримінального провадження, визнала обох обвинувачених винними у вчиненні злочину та призначила кожному покарання у вигляді штрафу в розмірі 150 тисяч гривень. Вирок поки не набрав законної сили й може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Львові суд оштрафував чоловіка, який за хабар обіцяв бронювання.

Також ми повідомляли, у Тернопільській області чоловік взяв гроші за вплив на членів ТЦК та ВЛК. За це його позбавили волі.