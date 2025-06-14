Суд оштрафовал двух мужчин, которые переправили за границу 17 уклонистов

Суд принял решение. Иллюстративное фото: depositphotos

Во Львовской области судили двух жителей региона, которые переправили за границу 17 уклонистов под видом представителей музыкальных групп. За это им назначили определенное наказание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, в марте 2024 года группа военнообязанных мужчин незаконно пересекла границу с Польшей через пункт пропуска "Краковец-Корчова". Девять из них выехали под видом участников музыкальной группы "Падаем", еще восемь — якобы как представители коллектива 032 Nimble. Для реализации схемы организаторы использовали письма Министерству культуры, адресованные Госпогранслужбе, в которых отмечалось фиктивное участие этих лиц в творческих коллективах.

Как было установлено, в организованную преступную группу входили два человека. Обоих привлекли к ответственности по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины — незаконная переправка лиц через государственную границу. Они заключили соглашения с прокурором, признали вину и перечислили 250 тысяч гривен на нужды Вооруженных сил Украины.

Решение суда

Судья Яворивского районного суда Львовщины, Марьяна Белецкая, рассмотрела материалы уголовного производства, признала обоих обвиняемых виновными в совершении преступления и назначила каждому наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч гривен. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Напомним, недавно мы писали, что во Львове суд оштрафовал мужчину, который за взятку обещал бронирование.

Также мы сообщали, в Тернопольской области мужчина взял деньги за влияние на членов ТЦК и ВВК. За это его лишили свободы.