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Чоловік обіцяв бронь від мобілізації за хабар — рішення суду

13 червня 2025 07:07
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Суд призначив штраф чоловіку, який за хабар обіцяв фейкову бронь від мобілізації
Суд ухвалив рішення. Ілюстративне фото: ckp.in.ua
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Львові судили місцевого жителя, який за хабар обіцяв людям бронювання від мобілізації за рахунок влаштування на підприємство оборонної промисловості. За шахрайство чоловіку призначили певне покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, у грудні 2024-го та січні 2025 року громадянин пообіцяв двом чоловікам організувати навчання, яке нібито відкривало б їм шлях до працевлаштування на підприємство оборонної галузі, що виготовляє дрони для Збройних сил України. Це мало б гарантувати і бронювання від мобілізації.

За свої "послуги" він отримав від постраждалих 3,5 та 5 тисяч доларів США — кошти, які начебто мали покрити попереднє навчання, яке він насправді навіть не планував організовувати.

Підозрюваний визнав провину та уклав угоду з прокурором. Суд затвердив це рішення.

Рішення суду

Суддя Галицького районного суду Львова, Христина Мисько, ухвалила вирок у справі чоловіка, визнавши його винним у шахрайстві, скоєному в особливо значному розмірі (ч. 3 ст. 190 КК України). За аферу з "бронню" та фейковим навчанням йому призначили покарання у вигляді штрафу — 68 тисяч гривень.

Рішення суду поки що не набрало чинності та може бути оскаржене в апеляційному порядку.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Тернопільській області чоловік взяв гроші за вплив на членів ТЦК та ВЛК. За це він отримав три роки позбавлення волі.

Також ми повідомляли, що у Черкаській області чоловік відмовився від мобілізації, оскільки, за його версією, повістка була видана з порушенням закону. Йому призначили покарання.

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