Суд назначил штраф мужчине, который за взятку обещал фейковую бронь от мобилизации

Мужчина обещал бронь от мобилизации за взятку — решение суда
Во Львове судили местного жителя, который за взятку обещал людям бронирование от мобилизации за счет устройства на предприятие оборонной промышленности. За мошенничество мужчине назначили определенное наказание.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
Согласно материалам дела, в декабре 2024-го и январе 2025 года гражданин пообещал двум мужчинам организовать обучение, которое якобы открывало бы им путь к трудоустройству на предприятие оборонной отрасли, производящее дроны для Вооруженных сил Украины. Это должно было бы гарантировать и бронирование от мобилизации.
За свои "услуги" он получил от пострадавших 3,5 и 5 тысяч долларов США — средства, которые якобы должны были покрыть предварительное обучение, которое он на самом деле даже не планировал организовывать.
Подозреваемый признал вину и заключил соглашение с прокурором. Суд утвердил это решение.
Решение суда
Судья Галицкого районного суда Львова, Кристина Мисько, вынесла приговор по делу мужчины, признав его виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 3 ст. 190 УК Украины). За аферу с "бронней" и фейковым обучением ему назначили наказание в виде штрафа — 68 тысяч гривен.
Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.
Напомним, недавно мы писали, что в Тернопольской области мужчина взял деньги за влияние на членов ТЦК и ВВК. За это он получил три года лишения свободы.
Также мы сообщали, что в Черкасской области мужчина отказался от мобилизации, поскольку, по его версии, повестка была выдана с нарушением закона. Ему назначили наказание.
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