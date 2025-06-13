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Мужчина обещал бронь от мобилизации за взятку — решение суда

13 июня 2025 07:07
Виктория Козырь - редактор
Суд назначил штраф мужчине, который за взятку обещал фейковую бронь от мобилизации
Суд принял решение. Иллюстративное фото: ckp.in.ua
Виктория Козырь - редактор

Во Львове судили местного жителя, который за взятку обещал людям бронирование от мобилизации за счет устройства на предприятие оборонной промышленности. За мошенничество мужчине назначили определенное наказание. 

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, в декабре 2024-го и январе 2025 года гражданин пообещал двум мужчинам организовать обучение, которое якобы открывало бы им путь к трудоустройству на предприятие оборонной отрасли, производящее дроны для Вооруженных сил Украины. Это должно было бы гарантировать и бронирование от мобилизации.

За свои "услуги" он получил от пострадавших 3,5 и 5 тысяч долларов США — средства, которые якобы должны были покрыть предварительное обучение, которое он на самом деле даже не планировал организовывать.

Подозреваемый признал вину и заключил соглашение с прокурором. Суд утвердил это решение.

Решение суда

Судья Галицкого районного суда Львова, Кристина Мисько, вынесла приговор по делу мужчины, признав его виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 3 ст. 190 УК Украины). За аферу с "бронней" и фейковым обучением ему назначили наказание в виде штрафа — 68 тысяч гривен.

Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Напомним, недавно мы писали, что в Тернопольской области мужчина взял деньги за влияние на членов ТЦК и ВВК. За это он получил три года лишения свободы.

Также мы сообщали, что в Черкасской области мужчина отказался от мобилизации, поскольку, по его версии, повестка была выдана с нарушением закона. Ему назначили наказание.

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