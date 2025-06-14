Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервКиноСегодняШтабОгоДомАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowТехнологииВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Новости дня arrow Диакон Свидетелей Иеговы проигнорировал повестку — приговор суда arrow

Диакон Свидетелей Иеговы проигнорировал повестку — приговор суда

14 июня 2025 07:41
Виктория Козырь - редактор
Диакон Свидетелей Иеговы отказался от мобилизации
Судебное заседание. Иллюстративное фото: Freepik
Виктория Козырь - редактор

В Закарпатской области диакон Свидетелей Иеговы получил повестку и отказался от мобилизации. Суд наказал мужчину и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Об этом говорится в приговоре Раховского районного суда Закарпатской области.

Реклама
Читайте также:

Мужчина отказался от мобилизации из-за религиозных убеждений

По данным судебного дела, мужчина прошел военно-врачебную комиссию (ВВК), которая признала его пригодным к мобилизации. Он получил повестку, однако не пришел на отправку на военную службу. Свое решение мужчина объяснил тем, что он является Свидетелем Иеговы.

Во время судебного заседания житель Закарпатья вину не признал. Он заявил, что "в июле 2022 года крестился у служителя Свидетелей Иеговы в Украине, до того был активным членом указанного религиозного объединения, в настоящее время находится на руководящей должности". В частности, он отметил, что не может служить в армии по религиозным убеждениям, а потому отказался от мобилизации.

Суду мужчина также предоставил справку, что он "назначен 14 июля 2024 года на должность священнослужителя — служителем (диаконом) сбора".

Однако в суде объяснили, что во время действия военного положения все граждане равны и должны выполнять свой долг перед государством. А также уточнили, что в ВСУ есть должности, которые не предусматривают участие в боевых действиях.

Учитывая все вышеупомянутые факты, жителя Закарпатья признали виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Мобілізація суд
Скриншот решения суда

Напомним, что во Львовской области судили двух жителей региона, которые переправили за границу 17 уклонистов.

Кроме того, в Харькове судили мужчину, который получил повестку, однако уклонился от мобилизации и оформил отсрочку.

суд мобилизация повестки судебные решения сведетели Иеговы
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации