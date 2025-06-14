Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервКіноСьогодніШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowТехнологіїЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Новини дня arrow Ухилився від мобілізації та оформив відстрочку — як покарав суд arrow

Ухилився від мобілізації та оформив відстрочку — як покарав суд

14 червня 2025 00:33
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Суд покарав чоловіка, який отримав повістку та ухилився від мобілізації
Судова зала. Ілюстративне фото: Freepik
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Харкові судили чоловіка, який отримав повістку, однак ухилився від мобілізації та оформив відстрочку. За це його покарали.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, харків’янин у вересні 2024 року пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби. Після цього він отримав повістку, але до територіального центру комплектування так і не з’явився.

На суді обвинувачений свою вину не визнав. За його словами, на робочому місці його зустріли поліцейські та представники ТЦК, після чого він пройшов ВЛК, яка підтвердила його придатність.

"Він не поїхав до ТЦК, оскільки йому стало погано, він викликав швидку та притримувався рекомендацій лікаря. В цей день він повідомив телефоном співробітникові ТЦК про неможливість явки, а наступного дня надіслав поштою документи до ТЦК. Після вказаних подій до ТЦК не приходив. Станом на зараз у нього оформлена відстрочка від мобілізації, оскільки у нього є мати, інвалід 2 групи. Умисно від мобілізації не ухилявся", — сказано у свідченні чоловіка.

Рішення суду

Суд, вивчивши усі обставини справи, дійшов висновку про доведеність вини обвинуваченого в ухиленні від призову за мобілізацією. Його дії кваліфікували за статтею 336 Кримінального кодексу України. У підсумку чоловіка засудили до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Полтавській області військовій двічі вчиняв СЗЧ. За скоєне його позбавили волі на 5 років.

Також ми повідомляли, що у Львові чоловік обіцяв людям за хабар бронювання від мобілізації. Однак це було обманом, за що його звинуватили у шахрайстві.

суд мобілізація повістки війна в Україні відстрочка судові рішення
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації