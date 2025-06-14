Суд покарав чоловіка, який отримав повістку та ухилився від мобілізації

Судова зала. Ілюстративне фото: Freepik

У Харкові судили чоловіка, який отримав повістку, однак ухилився від мобілізації та оформив відстрочку. За це його покарали.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, харків’янин у вересні 2024 року пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби. Після цього він отримав повістку, але до територіального центру комплектування так і не з’явився.

На суді обвинувачений свою вину не визнав. За його словами, на робочому місці його зустріли поліцейські та представники ТЦК, після чого він пройшов ВЛК, яка підтвердила його придатність.

"Він не поїхав до ТЦК, оскільки йому стало погано, він викликав швидку та притримувався рекомендацій лікаря. В цей день він повідомив телефоном співробітникові ТЦК про неможливість явки, а наступного дня надіслав поштою документи до ТЦК. Після вказаних подій до ТЦК не приходив. Станом на зараз у нього оформлена відстрочка від мобілізації, оскільки у нього є мати, інвалід 2 групи. Умисно від мобілізації не ухилявся", — сказано у свідченні чоловіка.

Рішення суду

Суд, вивчивши усі обставини справи, дійшов висновку про доведеність вини обвинуваченого в ухиленні від призову за мобілізацією. Його дії кваліфікували за статтею 336 Кримінального кодексу України. У підсумку чоловіка засудили до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Полтавській області військовій двічі вчиняв СЗЧ. За скоєне його позбавили волі на 5 років.

Також ми повідомляли, що у Львові чоловік обіцяв людям за хабар бронювання від мобілізації. Однак це було обманом, за що його звинуватили у шахрайстві.