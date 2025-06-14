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Уклонился от мобилизации и оформил отсрочку — как наказал суд

14 июня 2025 00:33
Виктория Козырь - редактор
Суд наказал мужчину, который получил повестку и уклонился от мобилизации
Судебный зал. Иллюстративное фото: Freepik
Виктория Козырь - редактор

В Харькове судили мужчину, который получил повестку, однако уклонился от мобилизации и оформил отсрочку. За это его наказали. 

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, харьковчанин в сентябре 2024 года прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к службе. После этого он получил повестку, но в территориальный центр комплектования так и не явился.

На суде обвиняемый свою вину не признал. По его словам, на рабочем месте его встретили полицейские и представители ТЦК, после чего он прошел ВВК, которая подтвердила его пригодность.

"Он не поехал в ТЦК, поскольку ему стало плохо, он вызвал скорую и придерживался рекомендаций врача. В этот день он сообщил по телефону сотруднику ТЦК о невозможности явки, а на следующий день прислал по почте документы в ТЦК. После указанных событий в ТЦК не приходил. По состоянию на сейчас у него оформлена отсрочка от мобилизации, поскольку у него есть мать, инвалид 2 группы. Умышленно от мобилизации не уклонялся", —  сказано в показаниях мужчины.

Решение суда

Суд, изучив все обстоятельства дела, пришел к выводу о доказанности вины обвиняемого в уклонении от призыва по мобилизации. Его действия квалифицировали по статье 336 Уголовного кодекса Украины. В итоге мужчину приговорили к трем годам лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали, что в Полтавской области военной дважды совершал СЗЧ. За содеянное его лишили свободы на 5 лет.

Также мы сообщали, что во Львове мужчина обещал людям за взятку бронирование от мобилизации. Однако это было обманом, за что его обвинили в мошенничестве.

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