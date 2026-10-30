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Главная Новости дня Возглавила "управление" оккупантов: жительнице Херсона объявлено подозрение

Возглавила "управление" оккупантов: жительнице Херсона объявлено подозрение

Ua ru
30 октября 2026 15:42
В Херсонской области разоблачили женщину, работавшую в оккупационном правительстве: ей предъявили подозрение Новини.LIVE
Полицейский. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Херсонской области женщина заняла должность в оккупационном правительстве. Правоохранительные органы предъявили ей подозрение. Речь идет о 48-летней местной жительнице, которая в 2022 году сотрудничала с противником.

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской областной прокуратуры, передает Новини.LIVE.

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Сотрудничество с оккупантами

"Под процессуальным руководством Херсонской областной прокуратуры жительнице региона заочно сообщено о подозрении в коллаборационистской деятельности", — говорится в сообщении.

Следствие установило, что в июне 2022 года, во время российской оккупации Херсона, 48-летняя женщина согласилась занять должность так называемой "руководительницы управления материально-технического обеспечения аппарата совета министров — правительства оккупационной военно-гражданской администрации Херсонской области".

"Женщина организовывала работу управления, подбирала кадры, составляла табели и т. д. Выполняла другие функции, предусмотренные должностной инструкцией", — говорится в сообщении.

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Как писали Новини.LIVE, Служба безопасности Украины задержала двух коллаборационистов, которые находились в розыске за сотрудничество с российскими оккупантами во время захвата Херсона. После освобождения города они пытались скрываться от правосудия.

Ранее СБУ заочно объявила новое подозрение Владимиру Сальдо, которого оккупанты назначили руководить захваченной частью Херсонской области, а также двум его сообщникам. Им инкриминируют незаконный вывоз украинских детей в Крым.

война Херсонская область прокуратура оккупация Россия
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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