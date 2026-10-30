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Головна Новини дня Очолила "управління" окупантів: жительці Херсона оголошено підозру

Очолила "управління" окупантів: жительці Херсона оголошено підозру

Ua ru
30 жовтня 2026 15:42
На Херсонщині викрили жінку, яка працювала в окупаційному уряді: їй оголосили підозру Новини.LIVE
Поліцейський. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Херсонській області жінка обійняла посаду в окупаційному уряді. Правоохоронці оголосили їй підозру. Йдеться про 48-річну місцеву жительку, яка в 2022 році співпрацювала з противником.

Про це повідомила пресслужба Херсонської обласної прокуратури, передає Новини.LIVE.

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Співпраця з окупантами

"За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури жительці регіону заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності", — йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що в червні 2022 року, під час російської окупації Херсона, 48-річна жінка погодилася обійняти посаду так званої "керівниці управління матеріально-технічного забезпечення апарату ради міністрів — уряду окупаційної військово-цивільної адміністрації Херсонської області".

"Жінка організовувала роботу управління, підбирала кадри, складала табелі тощо. Виконувала інші функції, передбачені посадовою інструкцією", — йдеться у повідомленні.

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Раніше СБУ заочно оголосила нову підозру Володимиру Сальдо, якого окупанти призначили керувати захопленою частиною Херсонщини, а також двом його спільникам. Їм інкримінують незаконне вивезення українських дітей до Криму. 

війна Херсонська область прокуратура окупація Росія
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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