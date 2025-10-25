Пограничники уничтожили технику РФ на Южно-Слобожанском направлении

Горит российский танк. Иллюстративное фото: dyvys.info

На Харьковщине украинские пограничники успешно атаковали позиции российских войск. В результате ударов уничтожен ряд вражеской техники, в том числе два танка.

Об этом информирует пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в субботу, 25 октября, в Telegram.

На Харьковщине пограничники успешно атаковали позиции РФ

Итак, пограничники бригады "Гарт" нанесли результативные удары по позициям российских войск на Южно-Слобожанском направлении. В результате ударов БпЛА уничтожены два танка, автомобиль, антенна, средство РЭБ и живая сила противника.

"Пограничники разведывательно-ударных групп БпЛА бригады "Гарт" уничтожили два вражеских танка, автомобиль, антенну, средство РЭБ и личный состав противника на Южно-Слобожанском направлении", — говорится в сообщении ГПСУ.

Напомним, что недавно украинские защитники нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Рязанский" в России.

Ранее Силы обороны Украины поразили завод по производству боеприпасов в России.