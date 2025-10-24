Видео
Дата публикации 24 октября 2025 10:49
обновлено: 10:47
Подразделение Номад ГУР уничтожило сотни целей врага FPV-дронами
Военнослужащий ГУР с дроном. Фото: ГУР

Мастера FPV-дронов из подразделения "Номад" Международного легиона Главного управления разведки Украины продолжают наносить серьезные потери врагу на Запорожском направлении. По информации разведки, только в течение июля-сентября операторы подразделения уничтожили несколько сотен целей, существенно ослабив боевые возможности оккупантов и нанеся значительные потери их живой силе.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Украины.

На обнародованных кадрах видно, как FPV-дроны уничтожают технику, укрепления и позиции противника, не оставляя ему шансов на контратаку. Постоянные удары "номадовцев" не позволяют захватчикам удерживать рубежи или накапливать силы для штурмов, фактически срывая их наступательные планы.

Взрыв от попадания дрона. Фото: кадр из видео
Взрыв от попадания дрона. Фото: кадр из видео

Подразделение "Номад" является одним из подразделений Международного легиона ГУР Украины, специализирующегося на использовании беспилотных летательных аппаратов типа FPV. Особенностью подразделения является его состав — "Номад" сформирован из представителей коренных народов, проживающих на территории России. Это добровольцы, которые воюют не только за независимость Украины, но и за свободу своих порабощенных москвой народов, выступая против колониальной политики Кремля.

Напомним, источники ГУР сообщили о подрыве в России — под атакой оказались участки железнодорожных путей на сообщении Псков — Санкт-Петербург.

Также ГУР делились видеокадрами боев против российских войск на Запорожском направлении.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
