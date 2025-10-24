Военнослужащий ГУР с дроном. Фото: ГУР

Мастера FPV-дронов из подразделения "Номад" Международного легиона Главного управления разведки Украины продолжают наносить серьезные потери врагу на Запорожском направлении. По информации разведки, только в течение июля-сентября операторы подразделения уничтожили несколько сотен целей, существенно ослабив боевые возможности оккупантов и нанеся значительные потери их живой силе.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Украины.

Бойцы "Номад" уничтожают дронами российские войска

На обнародованных кадрах видно, как FPV-дроны уничтожают технику, укрепления и позиции противника, не оставляя ему шансов на контратаку. Постоянные удары "номадовцев" не позволяют захватчикам удерживать рубежи или накапливать силы для штурмов, фактически срывая их наступательные планы.

Взрыв от попадания дрона. Фото: кадр из видео

Подразделение "Номад" является одним из подразделений Международного легиона ГУР Украины, специализирующегося на использовании беспилотных летательных аппаратов типа FPV. Особенностью подразделения является его состав — "Номад" сформирован из представителей коренных народов, проживающих на территории России. Это добровольцы, которые воюют не только за независимость Украины, но и за свободу своих порабощенных москвой народов, выступая против колониальной политики Кремля.

