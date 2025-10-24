Підрозділ Номад ГУР знищив сотні цілей ворога FPV-дронами

Військовослужбовець ГУР з дроном. Фото: ГУР

Майстри FPV-дронів із підрозділу "Номад" Міжнародного легіону Головного управління розвідки України продовжують завдавати серйозних втрат ворогу на Запорізькому напрямку. За інформацією розвідки, лише упродовж липня–вересня оператори підрозділу знищили кілька сотень цілей, суттєво послабивши бойові можливості окупантів і завдавши значних втрат їхній живій силі.

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки України.

Бійці "Номад" знищують дронами російські війська

На оприлюднених кадрах видно, як FPV-дрони знищують техніку, укріплення та позиції противника, не залишаючи йому шансів на контратаку. Постійні удари "номадівців" не дозволяють загарбникам утримувати рубежі чи накопичувати сили для штурмів, фактично зриваючи їхні наступальні плани.

Вибух від влучання дрона. Фото: кадр з відео

Вибух. Фото: кадр з відео

Підрозділ "Номад" є одним із підрозділів Міжнародного легіону ГУР України, що спеціалізується на використанні безпілотних літальних апаратів типу FPV. Особливістю підрозділу є його склад — "Номад" сформований із представників корінних народів, що проживають на території Росії. Це добровольці, які воюють не лише за незалежність України, а й за свободу своїх поневолених москвою народів, виступаючи проти колоніальної політики Кремля.

Нагадаємо, джерела ГУР повідомили про підрив в Росії — під атакою опинилися ділянки залізничних колій на сполученні Псков — Санкт-Петербург.

Також ГУР ділились відеокадрами боїв проти російських військ на Запорізькому напрямку.