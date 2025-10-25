Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня На Харківщині прикордонники знищили танки РФ — відео

На Харківщині прикордонники знищили танки РФ — відео

Ua ru
Дата публікації: 25 жовтня 2025 14:26
Оновлено: 14:40
Прикордонники знищили техніку РФ на Південно-Слобожанському напрямку
Горить російський танк. Ілюстративне фото: dyvys.info

На Харківщині українські прикордонники успішно атакували позиції російських військ. Внаслідок ударів знищено низку ворожої техніки, зокрема два танки.

Про це інформує пресслужба Державної прикордонної служби України у суботу, 25 жовтня, в Telegram.

Реклама
Читайте також:

На Харківщині прикордонники успішно атакували позиції РФ

Отже, прикордонники бригади "Гарт" завдали результативних ударів по позиціях російських військ на Південно-Слобожанському напрямку. Внаслідок ударів БпЛА знищено два танки, автівку, антену, засіб РЕБ та живу силу противника.

"Прикордонники розвідувально-ударних груп БпЛА бригади "Гарт" знищили два ворожих танки, автівку, антену, засіб РЕБ та особовий склад противника на Південно-Слобожанському напрямку", — йдеться у повідомленні ДПСУ.

Нагадаємо, що нещодавно українські захисники завдали удару по нафтопереробному заводу "Рязанський" у Росії. 

Раніше Сили оборони України уразили завод з виробництва боєприпасів в Росії.

Держпродспоживслужба прикордонники Харківська область окупанти війна в Україні атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації