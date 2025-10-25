Прикордонники знищили техніку РФ на Південно-Слобожанському напрямку

Горить російський танк. Ілюстративне фото: dyvys.info

На Харківщині українські прикордонники успішно атакували позиції російських військ. Внаслідок ударів знищено низку ворожої техніки, зокрема два танки.

Про це інформує пресслужба Державної прикордонної служби України у суботу, 25 жовтня, в Telegram.

На Харківщині прикордонники успішно атакували позиції РФ

Отже, прикордонники бригади "Гарт" завдали результативних ударів по позиціях російських військ на Південно-Слобожанському напрямку. Внаслідок ударів БпЛА знищено два танки, автівку, антену, засіб РЕБ та живу силу противника.

"Прикордонники розвідувально-ударних груп БпЛА бригади "Гарт" знищили два ворожих танки, автівку, антену, засіб РЕБ та особовий склад противника на Південно-Слобожанському напрямку", — йдеться у повідомленні ДПСУ.

Нагадаємо, що нещодавно українські захисники завдали удару по нафтопереробному заводу "Рязанський" у Росії.

Раніше Сили оборони України уразили завод з виробництва боєприпасів в Росії.