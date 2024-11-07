Корупція у МСЕК — поліція спіймала на гарячому посадовицю Центральної комісії

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Правоохоронці затримали на хабарі посадовицю Центральної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК). Вона допомагала отримати чоловікам ІІ групу інвалідності.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції у четвер, 7 листопада.

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За даними правоохоронців, заступниця голови Центральної комісії сприяла в отриманні ІІ групи інвалідності. Це давало можливість чоловікам знятися з військового обліку. Вартість таких послуг жінка оцінила в дві тисячі доларів.

"Фігурантка запевняла клієнтів, що вже неодноразово вирішувала подібні "проблемні питання" в силу своєї посади. Це було підтверджено у ході розслідування", — йдеться у повідомленні.

У поліції зазначили, що жінку затримали під час отримання хабаря. Під час обшуків у неї знайшли майже 20 тисяч доларів, документи щодо оформлення інвалідності, медичну документацію, особові справи.

Жінці оголосили про підозру у хабарництві. Їй загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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