Главная Новости дня На Ивано-Франковщине тушат пожар после атаки РФ — фото

На Ивано-Франковщине тушат пожар после атаки РФ — фото

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 09:47
Масштабный пожар на Ивано-Франковщине после обстрела — фото последствий
Спасатели работают на месте попадания. Фото: ГСЧС Украины

На Ивано-Франковщине спасатели ликвидируют масштабный пожар, который возник после ночной российской атаки. Огонь охватил складские помещения сразу в трех очагах общей площадью около 9 тысяч квадратных метров.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины.

По данным ГСЧС, сейчас пожар удалось локализовать, но работы по полной ликвидации огня до сих пор продолжаются. Пострадавших в результате обстрела и возгорания нет. К тушению привлечены 130 спасателей и 35 единиц техники.

null
Спасатель. Фото: ГСЧС Франковской области
null
Тушение пожара. Фото: ГСЧС Франковщины

Добавим, что председатель Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук сообщила, что ночью область подверглась комбинированной атаке, работали силы противовоздушной обороны.

null
Работа спасателей, фото: ГСЧС Франковщины
null
Спасатель тушит огонь. Фото: ГСЧС Франковской области

Целью врага стал инфраструктурный объект, после удара и возник пожар.

Напомним, в Польше поднимали в небо самолеты и приводили в полную боевую готовность средства ПВО из-за атаки России.

Также стало известно, что в результате атаки в Украине пострадали объекты железной дороги.

А в сети опубликовали карту движения ракет и дронов этой ночью.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
