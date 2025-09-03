Відео
На Івано-Франківщині гасять пожежу після атаки РФ — фото

На Івано-Франківщині гасять пожежу після атаки РФ — фото

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 09:47
Масштабна пожежа на Івано-Франківщині після обстрілу — фото наслідків
Рятувальники працюють на місці влучання. Фото: ДСНС України

На Івано-Франківщині рятувальники ліквідовують масштабну пожежу, яка виникла після нічної російської атаки. Вогонь охопив складські приміщення одразу у трьох осередках загальною площею близько 9 тисяч квадратних метрів.

Про це повідомили в пресслужбі Державної служби надзвичайних ситуацій України.

Читайте також:

В ДСНС показали наслідки атаки Росії по Івано-Франківщині

За даними ДСНС, наразі пожежу вдалося локалізувати, але роботи з повною ліквідацією вогню досі тривають. Постраждалих внаслідок обстрілу та займання немає. До гасіння залучені 130 рятувальників та 35 одиниць техніки.

null
Рятувальник. Фото: ДСНС Франківщини
null
Гасіння пожежі. Фото: ДСНС Франківщини

Додамо, що голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила, що вночі область зазнала комбінованої атаки, працювали сили протиповітряної оборони.

null
Робота рятувальників. Фото: ДСНС Франківщини
null
Рятувальник гасить вогонь. Фото: ДСНС Франківщини

Ціллю ворога став інфраструктурний об’єкт, після удару й виникла пожежа.

Нагадаємо, у Польщі підіймали в небо літаки та приводили у повну  бойову готовність засоби ППО через атаку Росії.

Також стало відомо, що внаслідок атаки в Україні постраждали об'єкти залізниці.

А в мереєжі опублікували карту руху ракет та дронів цієї ночі.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
