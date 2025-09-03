Масштабна пожежа на Івано-Франківщині після обстрілу — фото наслідків

На Івано-Франківщині гасять пожежу після атаки РФ — фото
На Івано-Франківщині рятувальники ліквідовують масштабну пожежу, яка виникла після нічної російської атаки. Вогонь охопив складські приміщення одразу у трьох осередках загальною площею близько 9 тисяч квадратних метрів.
Про це повідомили в пресслужбі Державної служби надзвичайних ситуацій України.
В ДСНС показали наслідки атаки Росії по Івано-Франківщині
За даними ДСНС, наразі пожежу вдалося локалізувати, але роботи з повною ліквідацією вогню досі тривають. Постраждалих внаслідок обстрілу та займання немає. До гасіння залучені 130 рятувальників та 35 одиниць техніки.
Додамо, що голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила, що вночі область зазнала комбінованої атаки, працювали сили протиповітряної оборони.
Ціллю ворога став інфраструктурний об’єкт, після удару й виникла пожежа.
Нагадаємо, у Польщі підіймали в небо літаки та приводили у повну бойову готовність засоби ППО через атаку Росії.
Також стало відомо, що внаслідок атаки в Україні постраждали об'єкти залізниці.
А в мереєжі опублікували карту руху ракет та дронів цієї ночі.
