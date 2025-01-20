Миллиардер Илон Маск на инаугурации Трампа отличился странным поведением и жестом, напоминающим нацистское приветствие

Илон Маск показывает жест, напоминающий нацистское приветствие. Фото: Reuters

Миллиардер Илон Маск во время инаугурации Дональда Трампа на Capital One Arena в Вашингтоне удивил публику своим поведением. Гендиректор SpaceX и Tesla прыгал по сцене и показал жест, напоминающий нацистское приветствие.

Об этом в понедельник, 20 января, сообщило CNN.

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"Это была не обычная победа. Это была развилка на пути человеческой цивилизации. Знаете, бывают выборы, которые приходят и проходят. Некоторые выборы, знаете, важны. Некоторые — нет", — отметил американский предприниматель, комментируя победу Трампа.

Также он добавил, что выборы Дональда Трампа были именно теми, которые на самом деле имеют значение и поблагодарил всех присутствующих.

"Мое сердце к тебе. Именно благодаря тебе обеспечено будущее цивилизации. Благодаря тебе мы будем иметь безопасные города, наконец, безопасные города, безопасные границы, разумные расходы, основные вещи", — сказал генеральный директор SpaceX, обращаясь к Трампу.

Во время своей речи предприниматель приложил руку к сердцу, после чего откинул ее кверху. Этот жест напоминал нацистское приветствие Sieg Heil.

Напомним, Илона Маска могут привлечь к работе Департамента правительственной эффективности. Предполагается, что ему выделят офисные помещения в Административном здании Эйзенхауэра, расположенном рядом с Белым домом.

Также мы сообщали, что Илон Маск отреагировал на вывод ракеты New Glenn на орбиту Земли. Он поздравил компанию Blue Origin с успехом.