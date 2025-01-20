Мільярдер Ілон Маск на інавгурації Трампа відзначився дивною поведінкою та жестом, що нагадував нацистське вітання

Ілон Маск показує жест, що нагадує нацистське вітання. Фото: Reuters

Мільярдер Ілон Маск під час інавгурації Дональда Трампа на Capital One Arena у Вашингтоні здивував публіку своєю поведінкою. Гендиректор SpaceX і Tesla стрибав по сцені й показав жест, що нагадує нацистське вітання.

Про це в понеділок, 20 січня, повідомило CNN.

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"Це була не звичайна перемога. Це була розвилка на шляху людської цивілізації. Знаєте, бувають вибори, які приходять і проходять. Деякі вибори, знаєте, важливі. Деякі — ні", — зазначив американський підприємець, коментуючи перемогу Трампа.

Також він додав, що вибори Дональда Трампа були саме тими, які насправді мають значення й подякував усім присутнім.

"Моє серце до тебе. Саме завдяки тобі забезпечено майбутнє цивілізації. Завдяки тобі ми матимемо безпечні міста, нарешті, безпечні міста, безпечні кордони, розумні витрати, основні речі", — сказав генеральний директор SpaceX, звертаючись до Трампа.

Під час своєї промови підприємець приклав руку до серця, після чого відкинув її догори. Цей жест нагадував нацистське вітання Sieg Heil.

Нагадаємо, Ілона Маска можуть залучити до роботи Департаменту урядової ефективності. Передбачається, що йому виділять офісні приміщення в Адміністративній будівлі Ейзенхауера, що розташована поруч із Білим домом.

Також ми повідомляли, що Ілон Маск відреагував на виведення ракети New Glenn на орбіту Землі. Він привітав компанію Blue Origin з успіхом.