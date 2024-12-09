В Грузии протестующие повесили на новогоднюю елку портреты задержанных оппозиционеров

Акция грузинской оппозиции с плакатами на елке. Фото: Скриншот

В Грузии продолжаются протесты оппозиции. Сегодня на елку возле парламента протестующие снова повесили баннеры, чтобы напомнить властям о ее репрессиях.

Об этом сообщают Новини.LIVE, которые ведут прямые трансляции на акциях протеста.

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Протестующие вывесили фото пострадавших на митингах журналистов и арестованных оппозиционеров. Также там появились плакаты с изображением "робокопов". Именно так называют людей, которые избивают протестующих.

Чучело Звиада Харазишвили. Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

Впоследствии напротив елки сожгли чучело главы Департамента специальных задач, ответственного за разгон протестов, Звиада Харазишвили.

Напомним, елку в Тбилиси начали устанавливать 8 декабря. В мэрии заявили, что предстоящие протесты "могут лишить детей праздника".

Также 7 декабря Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Грузии Саломе Зурабишвили.