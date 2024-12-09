В Грузии протестующие повесили на новогоднюю елку портреты задержанных оппозиционеров

На елку возле парламента Грузии вывесили портреты оппозиционеров
В Грузии продолжаются протесты оппозиции. Сегодня на елку возле парламента протестующие снова повесили баннеры, чтобы напомнить властям о ее репрессиях.
Об этом сообщают Новини.LIVE, которые ведут прямые трансляции на акциях протеста.
В поддержку кого оппозиция вывесила плакаты на елке
Протестующие вывесили фото пострадавших на митингах журналистов и арестованных оппозиционеров. Также там появились плакаты с изображением "робокопов". Именно так называют людей, которые избивают протестующих.
Впоследствии напротив елки сожгли чучело главы Департамента специальных задач, ответственного за разгон протестов, Звиада Харазишвили.
Напомним, елку в Тбилиси начали устанавливать 8 декабря. В мэрии заявили, что предстоящие протесты "могут лишить детей праздника".
Также 7 декабря Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Грузии Саломе Зурабишвили.
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