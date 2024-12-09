В Грузії протестувальники повісили на новорічну ялинку портрети затриманих опозиціонерів

На ялинку біля парламенту Грузії вивісили портрети опозиціонерів
В Грузії тривають протести опозиції. Сьогодні на ялинку біля парламенту протестувальники знову повісили банери, щоб нагадати владі про її репресії.
Про це повідомляють Новини.LIVE, які ведуть прямі трансляції з акцій протесту.
На підтримку кого опозиція вивісила плакати на ялинці
Протестувальники вивісили фото постраждалих на мітингах журналістів та заарештованих опозиціонерів. Також там з'явилися плакати із зображенням "робокопів". Саме так називають людей, які б'ють протестувальників.
Згодом напроти ялинки спалили опудало голови Департаменту спеціальних завдань, відповідального за розгін протестів, Звіада Харазішвілі.
Нагадаємо, ялинку в Тбілісі почали встановлювати 8 грудня. У мерії заявили, що майбутні протести "можуть позбавити дітей свята".
Також 7 грудня Президент України Володимир Зеленський зустрівся з главою Грузії Саломе Зурабішвілі.
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