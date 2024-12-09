В Грузії протестувальники повісили на новорічну ялинку портрети затриманих опозиціонерів

Акція грузинської опозиції з плакатами на ялинці. Фото: Скриншот

В Грузії тривають протести опозиції. Сьогодні на ялинку біля парламенту протестувальники знову повісили банери, щоб нагадати владі про її репресії.

Про це повідомляють Новини.LIVE, які ведуть прямі трансляції з акцій протесту.

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Протестувальники вивісили фото постраждалих на мітингах журналістів та заарештованих опозиціонерів. Також там з'явилися плакати із зображенням "робокопів". Саме так називають людей, які б'ють протестувальників.

Опудало Звіада Харазішвілі. Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

Згодом напроти ялинки спалили опудало голови Департаменту спеціальних завдань, відповідального за розгін протестів, Звіада Харазішвілі.

Нагадаємо, ялинку в Тбілісі почали встановлювати 8 грудня. У мерії заявили, що майбутні протести "можуть позбавити дітей свята".

Також 7 грудня Президент України Володимир Зеленський зустрівся з главою Грузії Саломе Зурабішвілі.