Жителя Франковщины осудили за вырубку деревьев в Карпатском нацпарке

Мужчина рубит деревья. Иллюстративное фото: Freepik

На Ивано-Франковщине суд признал виновным местного жителя, который незаконно рубил деревья на территории Карпатского национального природного парка. Его действия нанесли ущерб государству на более 265 тысяч гривен.

Об этом говорится в решении Яремчанского городского суда.

Как говорится в постановлении, уроженец села Торговица вечером 29 сентября 2023 года зашел на территорию Яблуницкого природоохранного научно-исследовательского отделения Карпатского нацпарка. Там он бензопилой срезал три дерева — две ели европейские и одну ольху.

Сумма нанесенного ущерба окружающей среде составляет 265 644 гривны 78 копеек.

В суде мужчина полностью признал вину и раскаялся. Его признали виновным в незаконной вырубке деревьев в заповедниках или на территории природно-заповедного фонда.

Суд назначил ему пять лет лишения свободы, однако освободил от отбывания наказания с испытательным сроком на два года. В течение этого времени мужчина должен регулярно являться в орган пробации, сообщать об изменении места жительства, работы или учебы и не выезжать за пределы Украины без согласования.

