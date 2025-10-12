Видео
На Франковщине мужчину осудили за вырубку деревьев в заповеднике

На Франковщине мужчину осудили за вырубку деревьев в заповеднике

Ua ru
Дата публикации 12 октября 2025 10:02
Жителя Франковщины осудили за вырубку деревьев в Карпатском нацпарке
Мужчина рубит деревья. Иллюстративное фото: Freepik

На Ивано-Франковщине суд признал виновным местного жителя, который незаконно рубил деревья на территории Карпатского национального природного парка. Его действия нанесли ущерб государству на более 265 тысяч гривен.

Об этом говорится в решении Яремчанского городского суда.

Читайте также:

Житель Франковщины получил приговор за срубленные деревья в заповеднике

Как говорится в постановлении, уроженец села Торговица вечером 29 сентября 2023 года зашел на территорию Яблуницкого природоохранного научно-исследовательского отделения Карпатского нацпарка. Там он бензопилой срезал три дерева — две ели европейские и одну ольху.

Сумма нанесенного ущерба окружающей среде составляет 265 644 гривны 78 копеек.

В суде мужчина полностью признал вину и раскаялся. Его признали виновным в незаконной вырубке деревьев в заповедниках или на территории природно-заповедного фонда.

Суд назначил ему пять лет лишения свободы, однако освободил от отбывания наказания с испытательным сроком на два года. В течение этого времени мужчина должен регулярно являться в орган пробации, сообщать об изменении места жительства, работы или учебы и не выезжать за пределы Украины без согласования.

Напомним, стало известно, что экс-руководитель нацпарка "Хотинский" предстанет перед судом из-за нанесения вреда природе.

А также мы писали, что в Ивано-Франковской области будут судить трех несовершеннолетних за убийство.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
