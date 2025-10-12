Мешканця Франківщини засудили за вирубку дерев у Карпатському нацпарку

Чоловік рубає дерева. Ілюстративне фото: Freepik

На Івано-Франківщині суд визнав винним місцевого жителя, який незаконно рубав дерева на території Карпатського національного природного парку. Його дії завдали збитків державі на понад 265 тисяч гривень.

Про це йдеться у рішенні Яремчанського міського суду.

Як ідеться в ухвалі, уродженець села Торговиця ввечері 29 вересня 2023 року зайшов на територію Яблуницького природоохоронного науково-дослідного відділення Карпатського нацпарку. Там він бензопилою зрізав три дерева — дві ялини європейські та одну вільху.

Сума завданих збитків навколишньому середовищу становить 265 644 гривні 78 копійок.

У суді чоловік повністю визнав провину та розкаявся. Його визнали винним у незаконні порубці дерев у заповідниках або на території природно-заповідного фонду.

Суд призначив йому п'ять років позбавлення волі, однак звільнив від відбування покарання з випробувальним терміном на два роки. Протягом цього часу чоловік має регулярно з'являтися до органу пробації, повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання та не виїжджати за межі України без погодження.

