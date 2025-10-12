Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня На Франківщині чоловіка засудили за вирубку дерев у заповіднику

На Франківщині чоловіка засудили за вирубку дерев у заповіднику

Ua ru
Дата публікації: 12 жовтня 2025 10:02
Мешканця Франківщини засудили за вирубку дерев у Карпатському нацпарку
Чоловік рубає дерева. Ілюстративне фото: Freepik

На Івано-Франківщині суд визнав винним місцевого жителя, який незаконно рубав дерева на території Карпатського національного природного парку. Його дії завдали збитків державі на понад 265 тисяч гривень.

Про це йдеться у рішенні Яремчанського міського суду.

Реклама
Читайте також:

Мешканець Франківщини отримав вирок за зрубані дерева у заповіднику

Як ідеться в ухвалі, уродженець села Торговиця ввечері 29 вересня 2023 року зайшов на територію Яблуницького природоохоронного науково-дослідного відділення Карпатського нацпарку. Там він бензопилою зрізав три дерева — дві ялини європейські та одну вільху.

Сума завданих збитків навколишньому середовищу становить 265 644 гривні 78 копійок.

У суді чоловік повністю визнав провину та розкаявся. Його визнали винним у незаконні порубці дерев у заповідниках або на території природно-заповідного фонду.

Суд призначив йому п'ять років позбавлення волі, однак звільнив від відбування покарання з випробувальним терміном на два роки. Протягом цього часу чоловік має регулярно з'являтися до органу пробації, повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання та не виїжджати за межі України без погодження.

Нагадаємо, стало відомо, що есккерівник нацпарку "Хотинський" постане перед судом через завдання шкоди природі.

А також ми писали, що в Івано-Франківській області судитимуть трьох неповнолітніх за вбивство.

суд Івано-Франківська область вирубка лісу заповідник судові рішення
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації